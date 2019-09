ABŞ-a qar yağdı, fövqəladə vəziyyət elan olundu

ABŞ-ın Montana ştatında tüğyan edən güclü qar qasırğası fəsadlar yaradıb.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən bildirir ki, qubernator Stiv Bullok qasırğa ilə əlaqədar ştatın ərazisində fövqəladə vəziyyət elan edib.

Qubernator qərarının sentyabr ayında qəfil yağan güclü qar səbəbindən sakinlərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə verildiyini açıqlayıb.

Qeyd edilir ki, ştatın bəzi rayonlarında yağan qarın hündürlüyünün 100 sm-dir. Güclü qar ştatda elektrik təchizatında problemlər yaradıb, yollar bağlanıb.

