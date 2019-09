Rusiyalı aktrisa Natalya Boçkarev həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb onun üzərindən narkotik maddə taplması olub.

Belə ki, polis 39 yaşlı aktrisanı yolda polis aktrisanı saxlayaraq ona "Üzərinizdə şübhəli nəsə var" sualını verib. Natalya Boçkarev da "Hə" cavabını verub. Polis aktrisanın alt paltarından 0,69 qram narkotik maddə tapıb.

Natalya Boçkarevin evində də axtarış aparılıb. Amma heç nə tapılmayıb. (qaynarinfo)

