ARB TV-nin “Bir arzu var” verilişinin qonağı müğənni Mətanət Əsədova olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı həyatında sevdiyi biri olduğunu etiraf edib:

“Sevirəm, özü də çox. Bilmirəm o sevgi nə olacaq. Mətanəti qazanacaq, ya yox? Bilmirəm, amma onu iki gözüm qədər istəyirəm. Sevgi dolu xanımam. İstəyir lap dünyanın sahibi olsun. Mən “bomuj”u da sevərəm. Sevgi mənim üçün Allah gedən yoldur. Onunla oynamaq olmaz”.



