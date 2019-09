Məhkumluq həyatı yaşayan Fədayə Laçının yeni görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Hər şey daxil" verilişə qonaq olan İlahə Fəda kiçik bir video təqdim edib.

İlahə Fəda bildirib ki, video 2 il bundan qabaq - oktyabrın 10-unda çəkilib: "O məclisdə mənim ad günümü qeyd edirdik. Mənim istəyimlə "Kəsmə şikəstə" oxudu".

(Unikal.org)

