Məşhur müğənni moda həftəsinə belə qatıldı - Fotolar

Məşhur rep ifaçısı Kardi B. Paris moda həftəsində seçdiyi geyimlə hər kəsin diqqətini öz üzərinə çəkib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, 26 yaşlı amerikalı müğənni ingilis dizayner Riaçard Quin hazırladığı yaşıl, ağ və mavi rəngli geyimlərdən ibarət bir kostyum geyərək Eyfel qülləsinin qarşısında foto çəkdirib.

Əllərini və ayaqlarını örtən bu geyimin ən qeyri-adi tərəfi isə geyimin həm saçını, həm üzünü örtməsi olub.

Müğənnini görənlər səsindən belə tanımasa da, geyiminin qəribəliyi diqqətləri onun üzərinə çəkib. Sosial mediada gündəm olan fotoya izləyicilərdən fərqli fikirlər gəlib.

Bəziləri bunun Fransada müsəlman qadınların çarşab bağlamasını qadağan edən qanuna etiraz olduğunu düşünür.

