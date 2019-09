Məşhur model Sindi Kroufordun qızı, amerikalı supermodel Kaya Gerber Paris Moda Həftəsi zamanı xoşagəlməz hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə, İtalyan moda evi Valentino-nun 2020-ci ilin yaz-yay yaz geyimləri zamanı baş verib. Model çılpaq bədənə geydiyi qalstuklu şəffaf qara parçadan hazırlanmış bir libasla podiuma çıxıb.

Şou zamanı Gerberin sinəsi açılıb. Bu barədə “Daily Mail” xəbər verir.

Pencəyin altından şəffaf bluzda olan modelin çılpaq sinəsi görünüb.

