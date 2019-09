Bunu bu gün cəzası 2 ilə endirilən Fədayə Laçın məhkəmə zalında deyib.

Metbuat.az APA-a istinadən xəbər verir ki,o ictimaiyyətə təşəkkür edib.

"Hamıya təşəkkür edirəm, çox sağ olsunlar. Enerji yığmışam, 1 aya cəzam başa çatır, azadlığa çıxdıqdan sonra yenidən sənətimlə məşğul olacağam", - deyə F. Laçın vurğulayıb.

