"Sabina” parfumeriya şirkətlər qrupunun prezidenti Fuad Şıxəliyev bu gün səhər saatlarında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum azərbaycanlı milyonçu Araz Ağalarovun dayısı nəvəsi olub. Onu da əlavə edək ki, F.Şıxəliyev Fransanın Kann şəhərində olarkən qəfil ürəktutmadan keçinib.

Allah rəhmət eləsin!



(moderator.az)

