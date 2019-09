Son 25 ildə manatın məzənnəsi cəmi 2 dəfə kəskin ucuzlaşıb - Elman Rüstəmov

Son 25 ildə manat cəmi 2 dəfə kəskin ucuzlaşıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov Azərbaycanda mərkəzi bankçılığın yaranmasının 100 illiyi münasibətilə keçirilən mərasimdə jurnalistlərə açıqlaması zamanı deyib.

E.Rüstəmov bildirib ki, son 25 ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiya təxminən 5% olub, qonşu ölkələrdə isə bu müddətdə milli valyuta 10 dəfəyə qədər ucuzlaşıb.

Mərkəzi Bank sədri həmçinin qeyd edib ki, əmanət faizləri, dövlət qiymətli kağızlarının da gəlirliliyi müəyyən qədər uçot dərəcəsindən asılı olaraq dəyişir:

"Birbaşa təsirə o vaxt qiymətləndirə biləcəyik ki, Mərkəzi Bank inflyasiyanın hədəflənməsi rejiminə keçəcək".

