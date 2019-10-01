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ÇL-də 8 oyuna hakim təyinatları açıqlandı

ÇL-də 8 oyuna hakim təyinatları açıqlandı
05:14 1 Oktyabr 2019
85 İdman
Sübhan Sadıqov
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Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin sabah keçiriləcək 8 oyunu üçün hakim təyinatları açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, matçlar aşağıda adları qeyd olunan hakimlərə həvalə olunub:

1 oktyabr

"Real" - "Brügge"
Hakimlər: Georgi Kabakov, Martin Marqaritov, Diyan Valkov, Stanislav Todorov (hamısı Bolqarıstan)

"Atalanta" - "Şaxtyor" (Donetsk)
Hakimlər: Tobias Stieler, Mayk Pikel, Kristian Qittelmann, Marko Frits (hamısı Almaniya)

"Qalatasaray" - PSJ
Hakimlər: Szumon Marçiniak, Pavel Sokolniçki, Tomas Kistkieviç, Tomas Musial (hamısı Polşa)

"Srvena Zvezda" - "Olimpiakos"
Hakimlər: Benoit Bastien, Hiçam Zakrani, Frederik Haquette, Amauru Delerue (hamısı Fransa)

"Tottenhem" - "Bavariya"
Hakimlər: Klement Turpin, Nikolas Danos, Kuril Qrinqore, Frank Şneyder (hamısı (Fransa)

"Mançester Siti" - "Dinamo" (Zaqreb)
Hakimlə: Serdar Gözübüyük, Karles Şaap, Yan de Vries, Kevin Blom (hamısı Hollandiya)

"Lokomotiv" - "Atletiko"
Hakimlər: Orel Qrinfels, Roi Hasan, İdan Yarkonu, Roi Reinşeyber (hamısı İsrail)

"Yuventus" - "Bayer"
Hakimlər: Villiam Kollum, Fransis Konnor, David Makkey, Nikolas Valş (hamısı Şotlandiya) / Qol.az

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metbuat.az

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