ÇL-də 8 oyuna hakim təyinatları açıqlandı

Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin sabah keçiriləcək 8 oyunu üçün hakim təyinatları açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, matçlar aşağıda adları qeyd olunan hakimlərə həvalə olunub:

1 oktyabr

"Real" - "Brügge"

Hakimlər: Georgi Kabakov, Martin Marqaritov, Diyan Valkov, Stanislav Todorov (hamısı Bolqarıstan)

"Atalanta" - "Şaxtyor" (Donetsk)

Hakimlər: Tobias Stieler, Mayk Pikel, Kristian Qittelmann, Marko Frits (hamısı Almaniya)

"Qalatasaray" - PSJ

Hakimlər: Szumon Marçiniak, Pavel Sokolniçki, Tomas Kistkieviç, Tomas Musial (hamısı Polşa)

"Srvena Zvezda" - "Olimpiakos"

Hakimlər: Benoit Bastien, Hiçam Zakrani, Frederik Haquette, Amauru Delerue (hamısı Fransa)

"Tottenhem" - "Bavariya"

Hakimlər: Klement Turpin, Nikolas Danos, Kuril Qrinqore, Frank Şneyder (hamısı (Fransa)

"Mançester Siti" - "Dinamo" (Zaqreb)

Hakimlə: Serdar Gözübüyük, Karles Şaap, Yan de Vries, Kevin Blom (hamısı Hollandiya)

"Lokomotiv" - "Atletiko"

Hakimlər: Orel Qrinfels, Roi Hasan, İdan Yarkonu, Roi Reinşeyber (hamısı İsrail)

"Yuventus" - "Bayer"

Hakimlər: Villiam Kollum, Fransis Konnor, David Makkey, Nikolas Valş (hamısı Şotlandiya) / Qol.az

