İntim münasibət zamanı bədbəxt hadisə - Evinə kişi gətirən gəlinin çılpaq cəsədi tapıldı - FOTO

Cütlük çoxmərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsinin eyvanında cinsi əlaqədə olarkən bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, eyvanda intim münasibətdə olan ikili yıxılaraq ölüb. 28 yaşlı qadın 35 yaşlı sevgilisi ilə cinsi əlaqə zamanı yıxılaraq birinci mərtəbənin mansarına düşüb. Onlar hadisə yerində keçiniblər.

Güclü səs eşidən qonşular mansarda iki çılpaq insanın olduğunu görüb dəhşətə gəliblər. Onların dediyinə görə, qadının 8 yaşlı qızı var imiş.

Hadisə Ekvadorun paytaxtı Kitonun Carapungo səmtində baş verib.

(Milli.az)

