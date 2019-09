Bacısı Fədayə Laçın barədə çıxan qərardan danışdı

Bu gün məhkəmənin qərarı ilə oktyabrda azadlığa çıxacağı deyilən müğənni Fədayə Laçının bacısı İlahə Fəda məsələ ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, Prezident İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və məsələnin yenidən qaldırılmasına yardımçı olan aparıcı Mirşahin Ağayevə təşəkkür edib:

"Ailəmiz üçün sevincli gündür. Bir neçə həftə sonra bacım azadlıqda olacaq. Bu sevinci bizə yaşadan İlham Əliyev cənablarına, gözəl xanım, birinci vitse-prezident Mehriban xanıma, kampaniyanı başladan Mirşahin müəllimə təşəkkür edirəm. Xəbərə görə sevinən hər kəsi təbrik edirəm".

Qeyd edək ki, bu gün məhkəmə qərarı ilə Fədayə Laçının cəzası 6 ildən 2 ilə endirilib. O, oktyabrda azadlığa çıxacaq.

