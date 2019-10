Şahmat üzrə Dünya Kubokunun final qarşılaşması start götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, azərbaycanlı qrossmeyster Teymur Rəcəbov 4 partiyadan ibarət mini-matçın ilk görüşündə ağlarla Dinq Lirenin (Çin) müqavimətini qıra bilməyib. İspan partiyası debütünü seçən həmyerlimiz 33-cü gedişdə heç-heçəyə razılaşıb.

Sabah rəqiblər ikinci partiyada üz-üzə gələcəklər.

Qeyd edək ki, qalibi 110, finalda uduzanı isə 80 min dollar mükafat gözləyir.

