2020-ci ilin fevralına kimi köhnə əməliyyat sistemləri ilə işləyən telefonlarda "WhatsApp” işləməyəcək.

Bu barədə messencerin mətbuat xidməti məlumat yayıb.



Metbuat.az bildirir ki, "Android 2.3.7” və daha əvvəlki, eləcə də "iOS 8” və daha əvvəlki əməliyyat sistemlərində "WhatsApp” yenilənməyəcək və yeni akkaunt açmaq mümkün olmayacaq.

Həmçinin qeyd olunur ki, 2020-ci il yanvarın 1-dən sonra messencer "Windows Phone”da, iyulun 1-dən isə "Microsoft Store”da əlçatmaz olacaq

