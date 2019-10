Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini vəzifəsinə təyinat olub.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, bu barədə Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, bu vəzifəyə polis polkovniki Teymur Hacıyev təyinat alıb.

O, bundan əvvəl Mingəçevir Şəhər Polis İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl BŞBPİ-nin rəis müavini, polis general-mayoru Elxan Həsənov xidmətdə olmanın son yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilib.

