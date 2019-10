Aynur Dadaşova açıq sinəsini əli ilə gizlətməyə çalışdı — Tənqid olundu / FOTO

Müğənni Aynur Dadaşovanın yeni paylaşımı müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, dərin sinə dekolteli libaslı fotosunu “İnstaqram” səhifəsində paylaşıb.

Fotodan göründüyü kimi İfaçı sinəsinin açıqlığını əli ilə gizlətməyə çalışıb.

Müğənninin yeni paylaşımı izləyicilər arasında fikir ayrılığı yaradıb. Bəziləri Dadaşovaya libasın çox yaraşdığını desə də, digərləri bunu bəyənməyib.

“Bu nə geyimdir, təəssüf”, “Sizin kimi xanıma bu geyimi heç yaraşdırmadım”,- deyə fikirlərini sərt şəkildə ifadə ediblər.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

(Olke.az)

