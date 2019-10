Lerikdə qaz xəttini zədələyiblər.

Metbuat.az saytı xəbər verir ki, dünən gecə 23:10-da Lerik rayonunun Aşağı Anburdərə kəndi ərazisindən keçən 108 mm diametrində olan qaz xəttini texnika ilə zədələyiblər. Bu zaman xəttin üzərindəki siyirtmə də yararsız hala düşüb.

Baş verən hadisəyə görə rayonun Qosmalıyan kəndi yaxınlığından qaz təchizatı bağlanıb və ümumilikdə 5 kənddə (Aşağı Anburdərə, Məhləbad, Kələxan, Göydərə və Kəlvəz) 155 abonent qazsız qalıb. Bu gündən bərpa işlərinə başlanılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.