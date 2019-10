Stadiona yarıçılpaq gələn xanım azarkeş hər kəsi həyəcanlandırdı - FOTO

Amerikan futbolunun qarşılaşmaları zamanı fanatlar darıxmırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Arkanzas” – "Texas” qarşılaşmasında da belə olub. "Arkanzas”ın xanım fanatların biri stadionda kimsəni darıxmağa qoymayıb.

Xanım azarkeş stadiona gələrkən ən əsas geyimini geyinməyi yaddan çıxarıb. O, stadiona qurşaqdan aşağı tamamilə çılpaq gəlib. Fanatın əyində təkcə köynək olub.

Xanım oyun zamanı olduqca emosional görünüb, həyəcanlanıb. Onun şəkilləri sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılıb.

"Arkanzas” 27:31 hesabı ilə məğlub olub. (offsideplus)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.