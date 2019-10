Energetika naziri Pərviz Şahbazov Rusiya Federasiyasının Energetika naziri Aleksandr Novakın dəvəti ilə Moskvaya səfər edib.

Metbuat.az -a Energetika Nazirliyindən verilən məlumata əsasən nazir oktyabrın 3-də Qaz İxrac Edən Ölkələr Forumunun (GECF) 21-ci Nazirlər Görüşündə, həmçinin “Rusiya enerji həftəsi” adlı Beynəlxalq Forumda iştirak edəcək.



Energetika nazirinin hər iki tədbirdə çıxışı nəzərdə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.