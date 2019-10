Putin İrəvanda çıxılmaz vəziyyətə düşdü - VİDEO

"Moskva həmişə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirir".



Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanda səfərdə olan Rusiya prezidenti Vladimir Putin "Rustavi 2" telekanalının müxbirinin sualına cavab verərkən bildirib.



Buna qədər isə Gürcüstan telekanalının müxbiri Vladimir Putinə belə bir sual ünvalayıb: "2008-ci ildə üzərinizə götürdüyünüz öhdəlikləri nə vaxt yerinə yetirəcəksiniz? Qoşunlar Gürcüstanın işğal olunmuş ərazilərindən nə vaxt çıxacaq?".



Qeyd edək ki, Putin bu gün İrəvana Avrasiya İqtisadi Şurasının iclasında iştiak etmək üçün gedib. Onun ikitərəfli danışıqlar çərçivəsində İran və Ermənistan liderləri ilə görüşü planlaşdırılıb.(baku.ws)

