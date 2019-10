Hindistanda keçirilən tədbir zamanı bədbəxt hadisə baş verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, tədbir zamanı illüziyaçı səhnədə şou göstərən zaman ehtiyatsızlıqdan yanıb.



Belə ki, o, ağzı ilə od üfürmək istəyərkən alov paltarına düşüb.



Nəticədə illüziyaçı yanıb. Onun bədəninin 60 faizdən çoxu yanıb.(baku.ws)

