Meqastar Tarkan Açıq hava teatrında 7 gün konsert proqramı ilə çıxış edib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, 50 min tamaşaçı qarşısına çıxan sənətçi ümumilikdə 9 milyon lirə qazanıb. Konsert günlərində zəlzələ olmasına, yağış yağmasına baxmayaraq, ifaçının pərəstişkarları konsertdə iştirak ediblər.



Konsertin 6 gün keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, izləyicilərin tələbi ilə 1 gün daha uzadılaraq 7 gün olub.

