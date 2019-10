İlqar Mikayıloğlu ATV-dən ayrıldı

Bu gün oğlunu hərbi xidmətə yola salan tanınmış teleaparıcı İlqar Mikayıloğlu Azad Azərbaycan Telekanalından (ATV) ayrılıb.

Metbuat.az correct.az -a istinadən xəbər verir ki, bu barədə aparıcı özü məlumat verib. O, bildirib ki, öz ərizəsi ilə işdən ayrılıb:

"Öz ərizəmlə işdən ayrılmışam. Sadəcə olaraq bunu deyə bilərəm ki, öz istəyimlə ayrılmışam".

Teleaparıcı digər telekanallardan iş təklifinin olub-olmaması ilə bağlı sualı isə cavablandırmaqdan imtina edib.

Xatırladaq ki, İlqar Mikayıloğlu ANS telekanalından ayrılandan sonra 2014-cü il oktyabr ATV telekanalında "Gün üzü" verilişinin aparıcısı, daha sonra isə "Xeyirə qarşı" verilişinin aparıcısı olub.

Qeyd edək ki, İlqar Mikayıloğlu keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın qardaşıdır.

