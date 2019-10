Ronaldo karyerasını bitirir? - Özü açıqladı

"Yuventus"un futbolçusu Kriştiano Ronaldo gələcək karyerası haqda açıqlama verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "SportBible" saytına müsahibəsində 34 yaşlı hücumçu hələ də futbolu sevdiyini söyləyib:

"Hələ də futbolu sevirəm. Kriştianonu sevən azarkeşləri və insanları xoşbəxt etməyi sevirəm. Bu, yaşla əlaqəli bir şey deyil, düşüncə ilə bağlıdır. Son 5 ildir futboldankənar həyatımda da xoşbəxtəm. Futbolçu karyeramı nə vaxt bitirəcəyəm? Gələn il və ya o biri il nələr olacağını kim bilə bilər ki?".

Qeyd edək ki, K.Ronaldonun Turin klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2022-ci ilin yayında başa çatır.(qol.az)

