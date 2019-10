Tağıyevin heykəli nə vaxt hazır olacaq? - AÇIQLAMA

Azərbaycanın tanınmış xeyriyyəçisi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlinin hazırlanması prosesi davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, layihənin müəllifi olan Xalq rəssamı Xanlar Əhmədov azvision.az-a açıqlamasında bildirilib ki, artıq işçi model tam hazırdır.



"Novruz bayramına kimi heykəl hazır olacaq və açılışını edəcəyik. Hazırda işimizə mənfi təsir edən heç bir maneə yoxdur. Heykəlin hazırlanma xərci hələlik tam hesablanmayıb. İşlər davam edir, heykəlin ərsəyə gəlməsində mərmər, qranit və tuncdan istifadə olunacaq".



Qeyd edək ki, Mədəniyyət Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Heydər Əliyev Fondunun Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlinin hazırlanması ilə bağlı keçirdiyi açıq heykəltəraşlıq müsabiqəsinə təqdim olunan 26 layihə arasından Xanlar Əhmədovun layihəsi qalib seçilib. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəli Xalq rəssamı Xanlar Əhmədovun layihəsi əsasında hazırlanacaq.



Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəli "İçərişəhər" metrostansiyası yaxınlığındakı meydançada (İstiqlaliyyət küçəsi) ucaldılacaq.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.