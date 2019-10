Prezidentin qardaşı 5 il azadlıqdan məhrum edildi

İran Prezidenti Həsən Ruhaninin qardaşı Hüseyn Firudin 5 il azadlıqdan məhrum edilib.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, bunu İranın Məhkəmə Sisteminin sözçüsü Qulamhüseyn İsmaili mətbuat konfransında deyib.

Q.İsmailinin sözlərinə görə, H.Firudin haqda 7 il həbs qərarı verilmişdi. Lakin Apelyasiya məhkəməsi cəzanı 5 ilə endirib.

Sözçü əlavə edib ki, digər cəzalar yəni nağd cərimə və aldığı rüşvət - 310 milyard rial (təxminən 7,38 milyon dollar) isə ödənilməlidir.

Qeyd edək ki, İran Prezidenti Həsən Ruhaninin qardaşı və xüsusi köməkçisi Hüseyn Firudin may ayında korrupsiyada ittiham olunaraq saxlanılıb. (trend.az)

