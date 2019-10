UEFA-da Avro-2020 ilə bağlı mühüm görüş

UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil-qərargahında Avro-2020-nin oyunlarına ev sahibliyi edəcək 12 şəhərdə fəaliyyət göstərən işçi qruplarının iştirakı ilə görüş keçirilir.

Metbuat.az-ın AFFA-nın saytına istinadən yaydığı xəbərə görə, bu gün başlayan görüşə Avro-2020-nin Bakıda keçiriləcək 4 oyununun hazırlığı ilə məşğul olan Əməliyyat Qrupunun üzvləri qatılıb. Tədbir iki gün davam edəcək.

Qeyd edək ki, UEFA İcraiyyə Komitəsinin müvafiq qərarına əsasən, Avro-2020-nin 4 oyunu Bakı Olimpiya Stadionunda (BOS) keçiriləcək. İyunun 13-də, 17-də və 21-də A qrupunun oyunları, iyulun 4-də isə 1/4 final mərhələsinin qarşılaşması BOS-da təşkil olunacaq.

