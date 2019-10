Xocalı soyqırımı ilə bağlı nadir şəkillər yayıldı - FOTOLAR

Türkiyəli jurnalist İrfan Sapmaz Xocalı soyqırımı zamanı lentə aldığı bir neçə fotonu sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İrfan Sapmaz Xocalı hadisələlərini lentə alan jurnalistlərdən biri olub.



“1992-ci il Xocalı qətliamı sırasında Azərbaycanda o dönəmin “Sony” kamerası ilə görüntü çəkirdim. Olayı “Hürriyet” qəzeti və çalışdığım TRT vasitəsilə dünyaya ilk dəfə çatdırmışdım. Bəlkə də bu fotolarda olan qardaşlarımızdan bəziləri şəhid olub” , - deyə İ.Sapmaz bildirib.



Jurnalistin paylaşdığı nadir fotolardan bir neçəsini təqdim edirik:

















