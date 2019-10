Azərbaycan Dillər Universitetinin II kurs tələbəsi Əsədulla Cəfərov itkin düşüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ailəi 11 gündür Ə.Cəfərovu axtarır. Onun hansı şəraitdə yoxa çıxması bilinmir.

Məsələ ilə bağlı polisə müraciət edilib. Hazırda tələbənin axtarışları aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.