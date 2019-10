Bakının Səbail rayonunda oğurluq olub.

Metbuat.az teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, 39-cu polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Bakı şəhər sakini olan bir qadının mobil telefonunu oğurlamaqda şübhəli bilinən Z.Axundov saxlanılıb.

Z.Axundov borclu şəxs qismində axtarışda olub. Onun əvəllər məhkum olunduğu da üzə çıxıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.

