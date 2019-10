Aktirsa Pərvin Abıyeva cəsatli geyimi ilə yenidən gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirlərin birinə qatılan Pərvin cəsarətli geyimi ilə diqqətləri üzərinə çəkib.

Həmin fotoları təqdim edirik:

