Bu gün Çempionlar Liqasında ikinci turun oyunlarına start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, A qrupunda mübarizə aparan İspaniyanın "Real Madrid" klubu öz meydanında “Brügge” (Belçika) ilə qarşılaşıb.



Gərgin keçən görüşdə qalib müəyyənləşməyib. Komandalar 2:2 hesablı heç-heçə ilə meydanı tərk ediblər.



