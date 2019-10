Xalq artisti Rəfael Dadaşovun qızı Səidə ailəsi ilə bağlı "İnstaqram" səhifəsində paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı paylaşdığı ailə fotosunu belə şərh edib:

"Dünyanı gözəl olduğu üçün deyil, içində siz olduğunuz üçün sevirəm... Oğlum Rəfaelim, can yoldaşım"



Sözügedən fotonu təqdim edirik:

