Tək yaşadığı evdə öldü, 8 il sonra tapdılar

Almaniyanın Senden şəhərində yaşayan yaşlı bir adamın 8 il əvvəl öldüyü, ancaq bu müddətdə heç kimin bundan xəbərdar olmadığı ortaya çıxıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, 2011-ci ildə ölən Heins adlı şəxsin cəsədi skeletə çevrilib. Bir neçə gün öncə həmin binada yanğın çıxdığı zaman evin qapısını məcburi şəkildə qırıb mənzilə daxil olan yanğınsöndürənlər kişinin skeletini tapıblar. Həmçinin onun itinin də aclıqdan öldüyü bildirilib.

Heinsin poçt qutusunda aparılan incələmə və cəsəd üzərində aparılan əməliyyat nəticəsində onun nə vaxt öldüyü məlum olub. Həmçinin Heinsin kommunal ödənişləri bank hesabından avtomatik olaraq ödənildiyi üçün bu illər ərzində heç bir problem yaşanmayıb və öldüyü ortaya çıxmayıb.

Polisin apardığı araşdırma nəticəsində heç bir qətl əlaməti üzə çıxmayıb. Ölümün üzərindən uzun müddət keçdiyi üçün ölüm səbəbi də naməlumdur. Heinsin qonşusu olan şəxs "Bild" qəzetinə verdiyi açıqlamada deyib:

"Onu əvvəllər itini həyətə çıxardığında görürdüm. Çox zəifləmişdi. Sonralar görmədikcə narahat olmağa başladım, lakin şübhələrimə heç kim qulaq asmadı. Qapısının önündən keçərkən ağır bir qoxu gəlirdi".

