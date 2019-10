Bakı Metropolitenin sabiq rəisi (1998-2014) Tağı Əhmədov nəvəsi Gülnara ad günü keçirib.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, Xalq artisti Məleykə Əsədova Əhmədovun ailə məclisində qızı ilə bərabər iştirak edib.

Aktrisa məclisdən paylaşdığı şəkillərə belə şərh verib: “Bu gün Tağı müəllimin nəvəsi, çox kiçik yaşlarından tanıdığım, ailəsinə böyük hörmət etdiyim Gülnar, səni ürəkdən təbrik edirəm. Şans yolun açıq olsun, gözəlim”.

