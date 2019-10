Yaxtada çılpaq kişilərin boynuna xalta keçirən qadın həbs olundu - FOTO

Türkiyədə polis fahişəliklə məşğul olan qadınlara qarşı əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Muğla vilayətinin Marmaris mahalı yaxınlığındakı lüks yaxtaya edilən basqın nəticəsində 4 nəfər saxlanılıb.

Saxlanılan şəxslərdən biri Hilal K. adlı qadınır. O, əxlaqsızlıqla məşğul olan qadınlardan ibarət dəstəyə liderlik edirmiş. Tur təşkil edən qadın, əslində, yaxtanı əxlaqsızlıq yuvasına çeviribmiş.

Hilal K. saxlanıldıqdan sonra polislər onun telefonunu yoxlayarkən smartfonunda təəccüb doğuran videolar tapıblar. Belə ki, Hilalın telefonundakı videoda onun müştərilərindən birinin boynuna xalta keçirərək, it kimi gəzdirib, hürdürməsi əks olunub.

O, həmçinin bu tipli görüntüləri sosial şəbəkə hesabında da paylaşıb. Hilal K. sərbəst buraxılsa da, o, 3 ay müddətinə izləniləcək.

(unikal.org)

