Rusiya S-500 sistemlərini sınaqdan keçirdi

Rusiya S-500 Hava müdafiə sistemini Suriyada uğurlu şəkildə test etdiyini bildirib.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, S-500 raket sistemlərinin sınaqları zamanı bir neçə problem meydana gəlsə də, tez bir zamanda bu problemlər aradan qaldırılıb. Sistemin sinaq mərhələsinin sona çatdığı bildirilib və sınağın uğurlu hesab edildiyi açıqlanıb.

Qeyd edək ki, Rusiya Müdafiə naziri Sergey Şoyqu S-500 sisteminin rus ordusuna 2020-ci ildə cəlb ediləcəyini demişdi. Eyni zamanda o, sınaqlardan uğurla keçə bilməyən 12 silah növünün də istehsalının dayandırıldığını açıqlamışdı.

