Lukaşenko Yerevanda İlham və Heydər Əliyevlərdən danışıb - Politoloq Ermənistanı “beşinci təkər” adlandırır

Yerevanın Minskin, misal üçün, Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqələr və Dağlıq Qarabağ məsələsində mövqeyinə təsir etməsi uğursuzluğa düçar olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Media.az - a açıqlamasında belaruslu politoloq, Belarusun “Yevraziya.Ekspert” nəşrinin redaktoru Petr Petrovski deyib.

O qeyd edib ki, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko hər hansı millətçi şüar və fikirlərə pis münasibət bəsləyir.

“Belarus Respublikasını başqa bir ölkə naminə digər ölkə ilə müqayisə etməyi Belarus prezidenti qəbul etməyəcək. Aleksandr Lukaşenko yalan, “siyasi qarışıqlıq” cəhdlərini sevmir”, - ekspert bildirib.

Onun sözlərinə görə, erməni tərəfinə açıq şəkildə bildirilib ki, Ermənistanla əməkdaşlıq ediləcək, ancaq bu, Azərbaycanla əməkdaşlığa zidd olmayacaq. Həmçinin, Minskin Bakı və Yerevanla ikitərəfli ticarət əlaqələrinin müqayisəsi təklif edilib.

P.Petrovski Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT) üzvlərinin qarşılıqlı əməkdaşlığına müdaxilə etmək adətinə görə Ermənistanı səbətdəki “beşinci təkər” adlandırıb.

Onun sözlərinə görə, məhz Yerevana görə bu gün KTMT-nin rəhbəri yoxdur.

“Belarus Prezidenti deyib ki, Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycanla öz problemlərini həll etmək üçün Belarus Respublikasından istifadə etməyə çalışmamalıdır. Bu problemləri Belarus yaratmayıb.

ATƏT-in Minsk Qrupu çərçivəsində müəyyən beynəlxalq mexanizmlər və razılaşmalar mövcuddur. Və Belarus həmişə bildirib ki, əgər Ermənistanın problemi varsa, bunu beynəlxalq mexanizm çərçivəsində həll etmək mümkündür”, - politoloq əlavə edib.

Onun sözlərinə görə, Minsk əlverişli şərtlərlə Ermənistana silah satmağa hazırdır, lakin Yerevana kredit vermək üçün pulu yoxdur.

“Ermənistan rəhbərliyinin iddiaları ölkəmizin Bakı ilə bağladığı müqavilələr üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməməsi üçün Belarusa təsir etmək cəhdidir”, - P.Petrovski deyib.

Dünən Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanla söhbəti zamanı deyib ki, “siz mənim üçün çox yaxşı dostsunuz, Azərbaycan prezidenti isə uzun müddətdir yaxşı dostdur”.

A.Lukaşenko Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevi də xatırlayıb. Bütün bunlar üz ifadəsindən göründüyü kimi, Nikol Paşinyanın xoşuna gəlməyib. Paşinyan Lukaşenkoya deyib ki, Ermənistan və Belarusun kollektiv maraqları var və bunu unutmaq olmaz.

Erməni baş nazir bu fikrində Ermənistan və Belarusun da daxil olduğu KTMT-ni nəzərdə tutub. Bununla yanaşı, Minsk Bakıya silah satır və bu, Yerevanın narazılığına səbəb olur.

