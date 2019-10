Dəhşət! Anası ölən körpəni canlı-canlı basdırdılar - Fotolar

Qrelandiyada 500 il əvvəl ölən İnuit xalqına mənsub bir ailənin bu günə qədər çox yaxşı şəkildə qorunmuş mumiyaları tapılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Qrelandiyada bir qrup ovçunun 1972-ci ildə təsadüfən ortaya çıxardığı və aralarında 6 aylıq bir körpənin də olduğu 500 illik bir məzar ilk dəfə nümayiş etdirilib.

Tapılan 8 nəfərin eramızın 1474-cü ilində ölmüş ola biləcəyi düşünülür. 500 illik mumiyalar metr məsafə ilə 2 ayrrı məzarda üst-üstə qoyulmuş şəkildə basdırılıb.

Bundan başqa məzarda iki uşağın cəsədi də olub. Uşaqların anaları öldüyü üçün canlı-canlı basdırıldığı güman edilir. Çünki İnuit xalqında evin anasını öldükdə uşaqları yaşasa da, canlı-canlı anayla birlikdə basdırılırdı.

İnuitlərdəki bu ənənə bütün ailə fərdlərinin dünya həyatından sonra da əmin-amanlıq içində və birlikdə olduğuna inandıqları üçün keçirilirdi. Arxeoloqlar boğazlarında və alınlarında döymə olan 6 qadın və 6 aylıq iki uşağının olduğu qalıqların mumyalanmasında buz iqliminin təsirli olduğunu düşünür.

