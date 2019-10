Düşmən tapdağı altında olan Şuşanın ən son fotosu yayımlanıb.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, aerofotoçəkiliş zamanı qala-şəhərin mərkəzi hissəsində müəyyən tikinti işlərinin aparılması aydın görünsə də, kənar məhəllələrdə dağıntıların qaldığı aydın sezilir.

Xatırladaq ki, Şuşa şəhəri 1992-ci il mayın 8-də Ermənistan ordusu tərəfindən işğal edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.