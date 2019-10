Hindistanda keçirilən festivalda faciəvi hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, benzinlə şou göstərən aktyor yanaraq ağır xəsarət alıb. Tamaşaçılardan birinin qeydə aldığı görüntüərdən görünür ki, Ankit Kumar adlı aktyor plastik qabdakı benzini ağzına doldurur və əlindəki məşəli üfürərək yandırmağa çalışır.

Yerli media bədəninin 60%-i yanan aktyorun müalicə aldığını və vəziyyətinin kritik olduğunu açıqlayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

