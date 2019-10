Gənc qadının aslanla təhlükəli rəqsi - Video

Amerikanın Nyu York şəhərində yerləşən "Bronx" zooparkında bir qadın ziyarətçinin aslanın yerləşdiyi sahəyə girməsi digər ziyarətçiləri qorxudub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, təhlükəsizlik səddinii aşan qadın aslanın yerləşdiyi sahəyə keçib. həm özünü, həm də digər ziyarətçiləri təhlükəyə atan qadın aslanın qarşısında rəqs edərək əl sallayıb. Sosial mediada yayılan görüntülərdə qadının qorxmaması diqqət çəkib. Qadının təhükəsizlik səddini necə açdığı və aslanın yanında nə qədər qaldığı isə bilinmir. Zooparkın müdiri açıqlamasında "Bu ciddi qanun pozuntusudur. Yaralanma və ya ölümlə nəticələnə bilərdi" sözlərini deyib.

Qadın hadisədən heç bir yara almadan xilas olub.

