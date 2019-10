ƏƏSMN -də BMT nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının Qida hüququ üzrə xüsusi məruzəçisi xanım Hilal Elverin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş olub.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Metbuat.az -a verilən məlumata görə,görüşdə çıxış edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin müavini Mətin Kərimli Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə həyata keçirilən uğurlu-sosial iqtisadi siyasət barədə ətraflı məlumat verib. Nazir müavini bildirib ki, cari ildə həyata keçirilən islahatlar çərçivəsində minimum əmək haqqı və maaşlar, müavinət və təqaüdlər, minimum pensiya artırılıb. Əlavə olaraq vətəndaşların problemli kreditlərlə bağlı çətinliyi aradan qaldırılıb. O, vurğulayıb ki, görülən bu işlər 4,2 milyon insanın yaşayışına müsbət təsirini göstərib.

M.Kərimli vətəndaşların mıəşğulluğunun artırılması istiqamətində görülən işlərdən danışıb. Özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində görülən işlər barədə məlumat verən nazir müavini əlavə edib ki, görülən tədbirlər nəticəsində vətəndaşların aktiv məşğulluğunun təmin edilməsində mühüm nəticələr əldə olunub.

Nazir müavini DOST Agentliyi barədə də məlumat verərəkəmək, məşğulluq, sosial müdafiə sistemlərinin müasir iş prinsipləri üzərində təkmilləşdirilməsi, DOST layihəsi ilə əhaliyə dövlət sosial xidmətlərinin bir pəncərə prinsipi üzrə təşkili, elektron sistemlərin tətbiqinin genişləndirilməsi sahəsində aparılan islahatları vuğulayıb.

H.Evren təmsil etdiyi qurum tərəfindən Azərbaycanda sosial sahədə aparılan islahatları diqqət və maraqla izlənildiyini, müvafiq sahələr üzrə əməkdaşlıq əlaqələrinin, təcrübə və məlumat mübadilələrinin bundan sonra da genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

Görüşdə müxtəlif istiqamətlərdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi sahəsindəgörüləcək işlər müzakirə olunub.

