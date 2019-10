Müğənnidən sinəsini ələ salanlara cavab — "Balacadır? Sizə nə?" - FOTOLAR

Rusiyalı müğənni Olqa Buzova onu tənqid edənlərə sərt cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktiv “İnstaqram” izləyicisi olan Olqa Buzova kiçik sinə ölçülərinə görə izləyiciləri tərəfindən mütəmadi tənqid olunur.

Çox saylı tənqidlərə dözməyən Buzova izləyicilərə belə cavab verib:

“Hər dəfə eyni şey! Məndən sinəmin hara yoxa çıxdığını soruşanda “bəs, sənin beynin hanı?” demək istəyirəm. Hər an istənilən ölçüdə sinə elətdirə bilərəm, amma mənə xoşdur. Balacadır? Sizə nə? Məni də olduğu kimi sevəcək bir insan tapılacaq. Siz narahat olmayın”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.