Hücumların İranın təşkil etdiyinə dair dəlil yoxdur - Putin

“Səudiyyə Ərəbistanına məxsus neft emalı zavodlarına hücumların İran tərəfindən təşkil edildiyinə dair heç bir dəlil yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin iranlı həmkarı Həsən Ruhani ilə görüşdən sonra belə açıqlama verib. O bildirib ki, Tehrana qarşı irəli sürülən ittihamların əsası yoxdur. Putinin sözlərinə görə, ABŞ-ın İrana qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar qlobal enerji bazarına da mənfi təsir göstərir.

Qeyd edək ki, dövlət başçıları İrəvanda Avrasiya İqtisadi Birliyinin iclası çərçivəsində bir araya gəlib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.