İmişli rayonunun Əlyetməzli kəndi ərazisindəki meşə zolağında yanğın başlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yanğının söndürülməsi üçün hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İmişli rayon Yanğından Mühafizə Xidmətinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb edilib.

Hal-hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. /APA

