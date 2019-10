"Qəbələ" avrokubokda APOEL-lə heç-heçə oynayıb

“Qəbələ”nin U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında mübarizəyə başlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi Çempionlar yolunun I mərhələsində ilk oyununu keçirib.

2018/19 mövsümündə Azərbaycan Gənclər Liqasının çempionu olan “qırmızı-qaralar” Kipr təmsilçisi APOEL-lə qarşılaşıblar.

Famil Xəlilovun baş məşqçisi olduğu komanda ilk görüşü Nikosiyada keçirib. Matça fəal başlayan komanda artıq 9-cu dəqiqədə erkən qol vurub. “Qırmızı-qaralar”ın hücumu rəqib futbolçu Satsiasın avtoqolu ilə nəticələnib.



Qarşılıqlı hücumlarla keçən matçda hər iki komanda qol imkanları qazansa da, hesab yalnız fasilədən sonra dəyişib. Meydan sahibləri 48-ci dəqiqədə bərabərlik qoluna imza atıblar. Buraxılan qoldan sonra “Qəbələ” yenidən önə keçməyə çalışsa da, hesab dəyişməyib. Beləliklə, Nikosiyada keçirilən APOEL – “Qəbələ” qarşılaşması 1:1 hesabı ilə başa çatıb. Komandalar arasında cavab oyunu oktyabrın 24-də keçiriləcək.



UEFA Gənclər Liqası. Çempionlar yolu. I mərhələ, ilk oyun

APOEL (Kipr) – “Qəbələ” – 1:1

Nikosiya. “Makarion” stadionu

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.