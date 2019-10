"Maşın" Şouda ilk gecə - 9 iştirakçı onu çıxarmaq istəyir

Azərbaycanın Xalq artisti Murad Dadaşovun aparıcısı olduğu "Maşın" realiti şousunun "Maskarad" adlı 18-ci sürətininin ilk gecəsi start götürüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ilk və sonuncu dəfə maşın ətrafında 18 iştirakçı görünüb. İştirakçıların gizli səsverməsinə əsasən, ilk olaraq Aşıq Namiq SMS səsverməsinə çıxarılıb. 18 iştirakçıdan 9-u onun şəklini atıb.

Namiq Fərhadoğlu bunu qruplaşma adlandırıb. O qeyd edib ki, iştirakçılar onun güclü rəqib olduğunu bilirər və ona görə də ilk olaraq onu mübarizədən kənarlaşdlırmaq istəyirlər.

Pərəstişkarlarından dəstək istəyən Aşıq Namiq adını açılamasa da, ən yaxşı simalardan birini oyundan kənarlaşdıracağını bildirib.

Həmin şəxsin kim olacağını isə tamaşaçılar müəyyən edəcək. Əgər tamaşaçıların dəstəyini qazansa, Aşıq nəzərdə tutğu şəxsi oyundan kənarlaşdıracaq. Səs toplamasa isə özü şounu tərk edəcək.

Müğənni Kərim Abbasov isə hədəfdə olduğunu bildirib və tamaşaçılardan Namiqin getməsinə səs istəyib. / Baku.ws



