Bakı metrosunda qızlar arasında əlbəyaxa dava olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, insidentin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. Videodan göründüyü kimi vaqonda iki xanım əlbəyaxa dava edir. Digər sərnişinlər isə onları ayırmağa çalışırlar. Dava sərnişinlərdən biri tərəfindən mobil telefon vasitəsilə çəkilib. Hadisənin metronun “Gənclik” stansıyasında baş verdiyi bildirilir.



Videonu təqdim edirik:



(Baku.ws)

