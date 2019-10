Bu balta hərracda 208 min dollara satıldı - Məşhur filmdə...

Stenli Kubrikin məşhur filmi "The Shining"-də (Parıltı) baş rol oynayan Cek Nikolsonun istifadə etdiyi balta hərracda satışa çıxarılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Londonda "Memorabilia" hərrac evində satışa çıxarılan balta 208 min dollara satılıb. Filmdə Cek Nikolsonun bu balta ilə hamamın qapısını sındıraraq arvadını öldürməyə çalışdığı səhnə kino tarixinin ən bilinən səhnələrindən sayılır. Bu səhnə ən çox təkrarla çəkilən səhnə hesab olunur, belə ki, rejissor bu səhnənin 127 dəfə təkrar çəkilməsini istəyib.

Eyni zamanda həmin hərracda "Qladiator" filmində Rassel Krovun geyindiyi zireh də satışa çıxarılmışdı.

